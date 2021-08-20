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Минюст России включил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов

18:11, 20.08.2021
Минюст России включил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов
Фото: minjust.gov.ru

Телеканал «Дождь»* и издание «Важные истории»* (организация Istories fonds, зарегистрированная в Латвии) включили в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентов. Информация опубликована на сайте Министерства юстиции России.

Ведомство также внесло в реестр СМИ-иноагентов семь граждан. Среди них главный редактор «Важных историй» Роман Анин и журналисты издания, пишет RT.

В реестр попали Степан Петров, Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов и Дмитрий Великовский.

Скриншот/minjust.gov.ru

В июле в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Минюст РФ включил администратора доменного имени интернет-издания The Insider латвийскую организацию The Insider SIA*.

*Организации, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Татьяна Демина
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