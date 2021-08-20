Путин назвал Германию одним из основных экономических партнеров РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле заявил, что Германия остается для России одним из основных торгово-экономических партнеров в мире.

«Хотел бы отметить, что ФРГ остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом. В том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера», — приводит слова Путина RT.

ФРГ для России является вторым торгово-экономическим партнером после Китая. Несмотря на падение товарооборота в 2020 году, за первое полугодие наблюдается двукратное его увеличение, добавил президент.

Ранее сообщалось, что в Москве 20 августа пройдут переговоры Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



Ольга Плешкова