Илон Маск анонсировал разработку антропоморфного робота

В 2022 году компания Tesla планирует представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Об этом рассказал глава компании, американский предприниматель Илон Маск.

По его словам, прототип робота будет высотой в человеческий рост и весом около 56 килограммов. Его оснастят системой искусственного интеллекта и датчиками, которые применяют в электромобилях Tesla.

Илон Маск считает, что Tesla уже может считаться производителем роботов, так как их автомобили — это «полуразумные роботы на колесах». Поэтому компания разработала технологии, которые могут логично облечь робота в человеческую форму, пишет ТАСС.



Прототип робота Tesla Bot соберут из легких материалов. Вместо лица у него будет монитор с полезной информацией. Робот сможет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы весом до 20 кг.

В июле основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал Apple за использование чрезмерного количества кобальта.



Ольга Плешкова