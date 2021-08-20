Илон Маск анонсировал разработку антропоморфного робота
В 2022 году компания Tesla планирует представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Об этом рассказал глава компании, американский предприниматель Илон Маск.
По его словам, прототип робота будет высотой в человеческий рост и весом около 56 килограммов. Его оснастят системой искусственного интеллекта и датчиками, которые применяют в электромобилях Tesla.
Илон Маск считает, что Tesla уже может считаться производителем роботов, так как их автомобили — это «полуразумные роботы на колесах». Поэтому компания разработала технологии, которые могут логично облечь робота в человеческую форму, пишет ТАСС.
Прототип робота Tesla Bot соберут из легких материалов. Вместо лица у него будет монитор с полезной информацией. Робот сможет ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы весом до 20 кг.
В июле основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал Apple за использование чрезмерного количества кобальта.
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