В Марий Эл введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Республике Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Указ опубликован на сайте главы республики Александра Евстифеева.

«Документ направлен на безопасность граждан в целях защиты населения и территорий населенных пунктов, расположенных на территории республики, от лесных пожаров, а также предотвращение возможных человеческих жертв, ущерба здоровью и нарушений условий жизнедеятельности людей», — говорится в сообщении.

Зоной ЧС обозначаются Медведевский и Звениговский районы региона. Утром на помощь в тушении пожара вышли 150 добровольцев, сейчас организована отправка второй группы волонтеров.

Согласно информации на сайте МЧС республики, в связи с лесным пожаром перекрыто движение по федеральной автомобильной дороге Р-176 «Вятка» с 41-го по 86-й км. Объезд составит около 90 км.

На днях в Марий Эл из-за лесного пожара эвакуировали санаторий «Сосновый бор» в Медведевском районе. Среди его постояльцев были и жители Татарстана.

Ольга Плешкова