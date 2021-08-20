ФСБ рассекретила данные об испытаниях биооружия Японии на советских гражданах

Федеральная служба безопасности рассекретила документы о том, как японские спецслужбы испытывали биологическое оружие на гражданах СССР в годы Второй мировой войны, сообщает «РИА Новости».

Несколько тысяч советских граждан попали в плен к Японцам в 1930-1945 годах. Многих, оказавшихся в Маньчжурии, поместили в концлагерь «Хогоин» («Приют») в районе Харбина. Узников лагеря отправляли на опыты в находящийся неподалеку отряд 731, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии. На пленных испытывали «новые химические отравляющие вещества и бактериологические средства».

Среди архивных документов, включая трофейные, есть протоколы допросов начальника концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси.

Ранее ФСБ опубликовала архивные материалы, из которых следует, что Япония в 1944 году планировала применить бактериологическую бомбу.

