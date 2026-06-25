Россия закроет генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге

Генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге объявили persona non grata

Фото: Арсений Фавстрицкий

Россия закроет генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны.

— 25 июня в МИД России был вызван посол Румынии в Российской Федерации К. Истрате, которому была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения этой страны, — говорится в публикации.

Как подчеркнули в ведомстве, эта мера станет ответом на «ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу генерального консульства России в Констанце», а также на объявление его руководителя persona non grata.

Решение о высылке российского дипломата было принято после инцидента, произошедшего в городе Галац. В ночь на 29 мая в многоэтажный жилой дом попал беспилотный летательный аппарат, после чего произошел взрыв и возник пожар. В результате происшествия пострадали два человека, а президент Румынии Никушор Дан заявил, что этот БПЛА принадлежит России. Позднее президент России Владимир Путин поставил под сомнение его суждение.

Галия Гарифуллина