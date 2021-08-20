Кабмин Татарстана постановил подготовить дороги республики к зимнему периоду
Кабмин Татарстана поручил Минтрансу республики организовать подготовку дорог к зимнему периоду. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, до 1 ноября ведомство должно скорректировать план «Буран» вместе с МЧС РТ, МВД, Минздравом, Минпромторгом и другими заинтересованными ведомствами республики.
Главам муниципалитетов поручено заключить контракты по зимнему содержанию дорог до 1 октября. Также они должны организовать работу коммунальных служб, провести корректировку на случай ЧС и определить предприятия, которые обеспечат горячим питанием тех, кто оказался заложником неблагоприятных метеоусловий в зимний период.
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