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Кабмин Татарстана постановил подготовить дороги республики к зимнему периоду

15:44, 20.08.2021
Кабмин Татарстана постановил подготовить дороги республики к зимнему периоду
Фото: kzn.ru

Кабмин Татарстана поручил Минтрансу республики организовать подготовку дорог к зимнему периоду. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, до 1 ноября ведомство должно скорректировать план «Буран» вместе с МЧС РТ, МВД, Минздравом, Минпромторгом и другими заинтересованными ведомствами республики.

Главам муниципалитетов поручено заключить контракты по зимнему содержанию дорог до 1 октября. Также они должны организовать работу коммунальных служб, провести корректировку на случай ЧС и определить предприятия, которые обеспечат горячим питанием тех, кто оказался заложником неблагоприятных метеоусловий в зимний период.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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