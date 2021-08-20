СМИ: Испания не пустила российские военные корабли в Сеуту

МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, сообщает испанская газета El Pais.

Отмечается, что противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное судно «Алтай» не смогли войти в испанский порт, так как министерство иностранных дел страны не получило необходимую информацию от военных о дальнейшем маршруте российских кораблей после выхода из Сеута.

В период с 2010 по 2016 годы визиты кораблей ВМФ России в Сеуту являлись обычной практикой.

Противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» участвовал в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После он провел учения со стрельбами в Атлантическом океане. В августе корабль пополнил российскую эскадру в Средиземном море.

Алексей Нечаев