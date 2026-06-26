Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов
Днем дождь, в отдельных районах гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем небольшой и умеренный, локально сильный дождь. В отдельных районах гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, днем местами порывами 15—17 м/с. Температура составит от +16 до +21 градуса, в восточных районах до +25 градусов.
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