Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов

Днем дождь, в отдельных районах гроза

Фото: Радиф Кашапов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем небольшой и умеренный, локально сильный дождь. В отдельных районах гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, днем местами порывами 15—17 м/с. Температура составит от +16 до +21 градуса, в восточных районах до +25 градусов.

Галия Гарифуллина