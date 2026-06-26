Новости общества

11:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов

07:00, 26.06.2026

Днем дождь, в отдельных районах гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов
Фото: Радиф Кашапов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем небольшой и умеренный, локально сильный дождь. В отдельных районах гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, днем местами порывами 15—17 м/с. Температура составит от +16 до +21 градуса, в восточных районах до +25 градусов.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Фаритом Ханифовым, министром транспорта и дорожного хозяйства РТ
Официальные партнеры