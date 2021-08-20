В Казани продают бывшее пассажирское вагонное депо

Российский аукционный дом (РАД) продает бывшее пассажирское вагонное депо в Казани. Торги пройдут 27 августа по поручению дочерней структуры ОАО «РЖД» — АО «Федеральная пассажирская компания». Начальная цена на аукционе составляет 121,3 млн рублей

Имущественный комплекс площадью 11 тысяч кв. метров с тремя земельными участками с правом аренды общей площадью 1,7 га располагается рядом с ж/д станцией «Юдино» в Кировском районе Казани. Объект находится между жилыми микрорайонами Займище и Новое Юдино, рядом с федеральной трассой М-7 «Волга».

Сейчас здание законсервировано. Инвестору предлагается использовать его как производственно-складское помещение. Здесь может разместиться крупный производственный или логистический комплекс.

Торги состоятся на электронной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online.



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Ольга Плешкова