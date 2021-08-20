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В Казани продают бывшее пассажирское вагонное депо

13:01, 20.08.2021
В Казани продают бывшее пассажирское вагонное депо
Фото: kzn.ru

Российский аукционный дом (РАД) продает бывшее пассажирское вагонное депо в Казани. Торги пройдут 27 августа по поручению дочерней структуры ОАО «РЖД» — АО «Федеральная пассажирская компания». Начальная цена на аукционе составляет 121,3 млн рублей

Имущественный комплекс площадью 11 тысяч кв. метров с тремя земельными участками с правом аренды общей площадью 1,7 га располагается рядом с ж/д станцией «Юдино» в Кировском районе Казани. Объект находится между жилыми микрорайонами Займище и Новое Юдино, рядом с федеральной трассой М-7 «Волга».

Сейчас здание законсервировано. Инвестору предлагается использовать его как производственно-складское помещение. Здесь может разместиться крупный производственный или логистический комплекс.

Торги состоятся на электронной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online.

Ранее в Казани выставили на продажу гостиницу «МАНО» на ул. Чистопольской, 47а. Купить шестиэтажное здание в самом престижном районе города, рядом с «Татнефть Ареной», предлагают за 1,3 млрд рублей ($17,7 миллиона).

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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