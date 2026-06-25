Фридрих Мерц предложил заморозить линию фронта на Украине и начать переговоры

Он выступил с этим призывом в ходе конференции по восстановлению Украины

В ходе конференции по восстановлению Украины федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц предложил заморозить линию фронта. Он также призвал начать переговоры с Россией.

— И сегодня мы посылаем четкое сообщение России: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта, — заявил Мерц (цитата по РБК).

Недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена соглашаться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что для стран этот вопрос носит принципиальный характер.

Москва готова к мирным переговорам с Киевом на базе стамбульских договоренностей, говорил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. По его словам, переговоры были прерваны по инициативе Украины.

Галия Гарифуллина