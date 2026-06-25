В аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Казани сняли временные ограничения
Об этом сообщили в Росавиации
В аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения действовали около полутора часов.
Аэропорты сегодня временно закрывали дважды — в первый раз это произошло рано утром. Угроза атаки БПЛА действовала с утра в шести городах Татарстана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».