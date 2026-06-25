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В аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Казани сняли временные ограничения

18:48, 25.06.2026

Об этом сообщили в Росавиации

В аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения действовали около полутора часов.

Аэропорты сегодня временно закрывали дважды — в первый раз это произошло рано утром. Угроза атаки БПЛА действовала с утра в шести городах Татарстана.

Галия Гарифуллина

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