В аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Казани сняли временные ограничения

Об этом сообщили в Росавиации

В аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения действовали около полутора часов.

Аэропорты сегодня временно закрывали дважды — в первый раз это произошло рано утром. Угроза атаки БПЛА действовала с утра в шести городах Татарстана.



Галия Гарифуллина