Минприроды РФ подготовило список товаров, которые могут запретить

Министерства природных ресурсов и экологии предложило запретить использование в России 28 видов одноразовой упаковки и ряда товаров. Об этом заявил глава министерства Александр Козлов.

В список вошли пластиковые трубочки, ватные палочки, одноразовая посуда, капсулы от кофе, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ. Также предлагается запретить использование коробки и пачки для табачной продукции, блистерную упаковку, за исключением лекарств, упаковку для куриных и перепелиных яиц. В перечень пакетов вошли дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов, пишет ТАСС.

При этом запрет данных видов товаров может быть введен после создания инфраструктуры производства замещающих изделий.

В мае сообщалось, что в России планируют запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой посуды и ватных палочек.





Ольга Плешкова