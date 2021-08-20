Путин заявил, что переговоры с Меркель прошли конструктивно и по-деловому, — они длились почти 3 часа

Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Москву с рабочим визитом, прошли по традиции конструктивно и по-деловому. Встреча длилась почти три часа.

Меркель в ходе переговоров отметила, что это ее прощальный визит в Россию, сообщает пресс-служба Кремля. «Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом», — отметила канцлер.

Президент России в свою очередь заявил, что в стране всегда рады Меркель как желанному гостю, в том числе и после того, как она покинет пост канцлера ФРГ.

О том, что в Москве 20 августа пройдут переговоры Путина и Меркель, стало известно 13 августа. Планировалось, что они обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях и рассмотрят ряд актуальных международных и региональных вопросов.





Татьяна Демина