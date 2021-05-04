Итоги дня: репетиция парада Победы в Казани, «умное» метро, рухнувший мост в Мексике
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер вторника, 4 мая:
- Казань станет пилотным городом в России по внедрению «умных» систем в метро. Об этом заявил заместитель генерального директора по общим вопросам МУП «Метроэлектротранс» Ренат Залялов. Сейчас в мире есть примеры работы беспилотного движения в метро. Однако пока в России нет нормативной базы для того, чтобы этот проект запустить. Закона соответствующего также нет, но испытания могут проходить.
- Чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» в I квартале текущего года составила 484,8 млн рублей — это на 138,6% выше, чем в январе — марте 2020 года. Тогда было заработано 203,2 млн рублей. Также, по сравнению с первым кварталом прошлого года, выручка группы компаний увеличилась на 3,2% — с 2 261,8 до 2 335,3 млн рублей.
- На юго-востоке столицы Мексики, в городе Мехико, рухнул метромост вместе с поездом. Количество погибших достигло 20 человек. Госпитализировали 49 пострадавших, заявила мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.
#ÚltimaHora | Cae estructura de la Línea 12 del #MetroCDMX entre las estaciones Tezonco y Olivos.https://t.co/WkmDjWc185— @diario24horas (@diario24horas) May 4, 2021
: Anahí Moreno pic.twitter.com/PTIwoW0iv7
- Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить право избираться людям, которых осудили за оскорбление ветеранов. Свое обращение он направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.
- В Казани сегодня пройдет репетиция парада Победы. Об этом сегодня на пресс-конференции в Доме правительства РТ рассказал начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов. В 19 часов на площади Тысячелетия перекроют движение.
- Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Прогноз опубликован на сайте организации. Сегодня на территории Татарстана ожидается дальнейшее усиление юго-западного ветра порывами до 25-27 м/с.
- В Заинске в День Победы, 9 мая, установят новый памятник на месте сгоревшему монументу Воину-освободителю. Об этом рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Скульптура сгорела 16 марта 2021 года после игры детей у Вечного огня.
- В Казани в субботу, 8 мая, пройдет акция «Парад у дома ветерана». По улицам города, как и в прошлом году, пройдет историческая и современная военная техника. В колонне будут автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки и современные образцы.
- Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что многие представители российского среднего класса в период пандемии COVID-19 стали бедными в условиях отсутствия господдержки. Он отметил, что государство не поддерживало представителей среднего класса. Это «дефект нашей политики».
- Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили факт реализации немаркированной табачной продукции группой лиц. Они осуществляли поставки нелегального товара в республику посредством крупных транспортных компаний. Полицейские изъяли почти 13 тысяч пачек сигарет.
- Турецкие власти приостановили работу отеля в Анталии из-за украинских туристов, которые отмечали Пасху на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. Сообщается, что контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники мероприятия выложили фото в соцсетях.
- В деревне Янцобино Кукморского района РТ на 9-летнюю девочку упали металлические футбольные ворота. Инцидент произошел сегодня примерно в 12.00 на спортплощадке за зданием сельского клуба во время игры в футбол.
- В Казани ограничат движение на некоторых улицах из-за подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая с 08.00 до 23.00 (при необходимости) ограничат движение по пр. Ямашева (от ул. Мусина до ул. Короленко в обоих направлениях). Полный список можно посмотреть по ссылке.
- В Набережных Челнах 5 мая заканчивается отопительный период 2020—2021 года. Об этом заявил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев.
- Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни. Он скончался в московской больнице от последствий коронавируса.
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