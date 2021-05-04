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В Казани на этой неделе ограничат движение из-за Дня Победы — список улиц

15:20, 04.05.2021
В Казани на этой неделе ограничат движение из-за Дня Победы — список улиц
Фото: kzn.ru

В Казани ограничат движение на некоторых улицах из-за подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ.

4, 5, 6, 7 (при необходимости) мая с 16.30 до 23.30 ограничат движение на улицах:

  • Площадь Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина);
  • Кремлевская набережная;
  • Декабристов (от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия);
  • Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия);
  • Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского);
  • Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского);
  • проезд между цирком и Центральным стадионом;
  • Профсоюзная (от ул. Чернышевского до ул. Баумана).

В период с 18.00 8 мая до 03.00 10 мая нельзя будет проехать по:

  • ул. Бондаренко (от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова в обоих направлениях);
  • ул. Волгоградская (от ул. Бондаренко до ул. Короленко в обоих направлениях).

9 мая с 08.00 до 23.00 (при необходимости) ограничат движение по пр. Ямашева (от ул. Мусина до ул. Короленко в обоих направлениях).

В период с 16.30 8 мая до 08.00 10 мая:

  • на площади Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина);
  • по ул. Кремлевская набережная;
  • по ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима);
  • по ул. Декабристов (от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия);
  • по ул. Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия);
  • по ул. Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского);
  • по ул. Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского);
  • проезд между цирком и Центральным стадионом ;
  • по ул. Профсоюзная (от ул. Чернышевского до ул. Баумана).

В ГИБДД Казани просят водителей заранее выбирать пути объезда и строго следовать указаниям дорожных знаков и сотрудников ДПС.

В Казани с 1 мая ограничили движения по улицам Начальной и Сибгата Хакима. Так, до 15 июня будет перекрыт участок ул. Начальной возле дома №1 по ул. Стадионной — там работают над выносом электрокабеля для жилого дома.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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