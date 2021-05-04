В Казани на этой неделе ограничат движение из-за Дня Победы — список улиц

В Казани ограничат движение на некоторых улицах из-за подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ.

4, 5, 6, 7 (при необходимости) мая с 16.30 до 23.30 ограничат движение на улицах:

Площадь Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина);

Кремлевская набережная;

Декабристов (от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия);

Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия);

Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского);

Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского);

проезд между цирком и Центральным стадионом;

Профсоюзная (от ул. Чернышевского до ул. Баумана).

В период с 18.00 8 мая до 03.00 10 мая нельзя будет проехать по:

ул. Бондаренко (от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова в обоих направлениях);

ул. Волгоградская (от ул. Бондаренко до ул. Короленко в обоих направлениях).

9 мая с 08.00 до 23.00 (при необходимости) ограничат движение по пр. Ямашева (от ул. Мусина до ул. Короленко в обоих направлениях).

В период с 16.30 8 мая до 08.00 10 мая:

на площади Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина);

по ул. Кремлевская набережная;

по ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима);

по ул. Декабристов (от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия);

по ул. Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия);

по ул. Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского);

по ул. Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского);

проезд между цирком и Центральным стадионом ;

по ул. Профсоюзная (от ул. Чернышевского до ул. Баумана).

В ГИБДД Казани просят водителей заранее выбирать пути объезда и строго следовать указаниям дорожных знаков и сотрудников ДПС.

В Казани с 1 мая ограничили движения по улицам Начальной и Сибгата Хакима. Так, до 15 июня будет перекрыт участок ул. Начальной возле дома №1 по ул. Стадионной — там работают над выносом электрокабеля для жилого дома.

Алексей Нечаев