В Казани на этой неделе ограничат движение из-за Дня Победы — список улиц
В Казани ограничат движение на некоторых улицах из-за подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ.
4, 5, 6, 7 (при необходимости) мая с 16.30 до 23.30 ограничат движение на улицах:
- Площадь Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина);
- Кремлевская набережная;
- Декабристов (от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия);
- Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия);
- Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского);
- Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского);
- проезд между цирком и Центральным стадионом;
- Профсоюзная (от ул. Чернышевского до ул. Баумана).
В период с 18.00 8 мая до 03.00 10 мая нельзя будет проехать по:
- ул. Бондаренко (от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова в обоих направлениях);
- ул. Волгоградская (от ул. Бондаренко до ул. Короленко в обоих направлениях).
9 мая с 08.00 до 23.00 (при необходимости) ограничат движение по пр. Ямашева (от ул. Мусина до ул. Короленко в обоих направлениях).
В период с 16.30 8 мая до 08.00 10 мая:
- на площади Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзная до ул. Батурина);
- по ул. Кремлевская набережная;
- по ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима);
- по ул. Декабристов (от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия);
- по ул. Ташаяк (от ул. Московская до площади Тысячелетия);
- по ул. Право-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского);
- по ул. Лево-Булачная (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского);
- проезд между цирком и Центральным стадионом ;
- по ул. Профсоюзная (от ул. Чернышевского до ул. Баумана).
В ГИБДД Казани просят водителей заранее выбирать пути объезда и строго следовать указаниям дорожных знаков и сотрудников ДПС.
В Казани с 1 мая ограничили движения по улицам Начальной и Сибгата Хакима. Так, до 15 июня будет перекрыт участок ул. Начальной возле дома №1 по ул. Стадионной — там работают над выносом электрокабеля для жилого дома.
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