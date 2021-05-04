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В России осужденным за оскорбление ветеранов предложили ограничить право избираться

07:59, 04.05.2021 5
В России осужденным за оскорбление ветеранов предложили ограничить право избираться
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить право избираться людям, которых осудили за оскорбление ветеранов. Свое обращение он направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.

Весной в Уголовный кодекс внесли поправки, которые предусматривают ответственность за распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Политолог отметил, что если за распространение группой лиц или с помощью сети Интернет ложных сведений о ветеранах сейчас предусматривается запрет на возможность избираться — до истечения пяти лет с момента снятия судимости, то за оскорбление ветеранов (ч. 3 ст. 354.1 УК России), в том числе группой лиц или с использованием сети Интернет (ч. 4 ст. 354.1 УК России), такие ограничения не предусмотрены, передает RT.

Совершение данных преступлений, по мнению Орлова, — явная демонстрация отношения к обществу и истории своей страны. Это, в свою очередь, несовместимо с возможностью избираться на государственные должности.

В своем обращении в Совфед политолог предложил оценить целесообразность внесения изменений в избирательное законодательство в части запрета избираться и быть избранными лицам, осужденным по ч. 3 и ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса России, до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов. За реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах грозит до пяти лет лишения свободы.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 04 май
    Какой робкий политолог. Предлагает запрет избираться на госдолжности. А назначаться на гос и муниципальную службу значит можно? Ставить их сразу к стенке. И пусть стоят себе до какой нибудь даты или амнистии, или выборов, когда декриминализируют (как это было в октябре 1917 г.).
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  • Анонимно 04 май
    Как же они боятся Навального... И всем остальным хотят показать, что готовы на любую наглость.
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  • Анонимно 04 май
    В психушку их всех!!! Только больной на голову может оскорбить ветерана...
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  • Анонимно 04 май
    Кто оскорбляет наших дедов, не место в стране!
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  • Анонимно 13:49
    спасибо деду за победу - так что-ли?
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