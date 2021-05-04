В России осужденным за оскорбление ветеранов предложили ограничить право избираться

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить право избираться людям, которых осудили за оскорбление ветеранов. Свое обращение он направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.

Весной в Уголовный кодекс внесли поправки, которые предусматривают ответственность за распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Политолог отметил, что если за распространение группой лиц или с помощью сети Интернет ложных сведений о ветеранах сейчас предусматривается запрет на возможность избираться — до истечения пяти лет с момента снятия судимости, то за оскорбление ветеранов (ч. 3 ст. 354.1 УК России), в том числе группой лиц или с использованием сети Интернет (ч. 4 ст. 354.1 УК России), такие ограничения не предусмотрены, передает RT.

Совершение данных преступлений, по мнению Орлова, — явная демонстрация отношения к обществу и истории своей страны. Это, в свою очередь, несовместимо с возможностью избираться на государственные должности.

В своем обращении в Совфед политолог предложил оценить целесообразность внесения изменений в избирательное законодательство в части запрета избираться и быть избранными лицам, осужденным по ч. 3 и ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса России, до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов. За реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах грозит до пяти лет лишения свободы.



Татьяна Леухина