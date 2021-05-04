Сегодня в Казани пройдет репетиция Парада Победы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани сегодня пройдет репетиция Парада Победы. Об этом сегодня на пресс-конференции в Доме правительства РТ рассказал начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов.

Уже в 19 часов на площади Тысячелетия перекроют движение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще одна репетиция пройдет 7 мая. В 16 часов на площади будут репетировать культурную часть мероприятия, а в 20 часов — тренировать прохождение парада.



«Реальное время» ранее рассказало о работе общественного транспорта и перекрытии дорог на 9 мая.

Татьяна Леухина