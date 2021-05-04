Умер знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров
Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни. Он скончался в московской больнице от последствий коронавируса.
Дата и место прощания и похорон уточняются, пишет ТАСС.
Михаил Багдасаров — народный артист России, дрессировщик хищников, художественный руководитель Нижегородского Цирка. Родился в 1945 году в Баку. Начал выступать в цирке с собственной программой с 1973 года. Дети Багдасарова Артур и Карина — знаменитые укротители тигров.ОбществоКультура
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