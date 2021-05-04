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Умер знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров

12:56, 04.05.2021
Умер знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров
Фото: скриншот / youtube.com

Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни. Он скончался в московской больнице от последствий коронавируса.

Дата и место прощания и похорон уточняются, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Михаил Багдасаров — народный артист России, дрессировщик хищников, художественный руководитель Нижегородского Цирка. Родился в 1945 году в Баку. Начал выступать в цирке с собственной программой с 1973 года. Дети Багдасарова Артур и Карина — знаменитые укротители тигров.

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