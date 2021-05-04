В Татарстане на девочку упали металлические футбольные ворота

Фото: Прокуратура РТ

В деревне Янцобино Кукморского района РТ на 9-летнюю девочку упали металлические футбольные ворота. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел сегодня, примерно в 12.00, на спортплощадке за зданием сельского клуба во время игры в футбол. Ребенка госпитализировали в Кукморскую ЦРБ с травмами головы и позвоночника.

фото: прокуратура РТ

Прокурор Кукморского района Антон Чураков выехал на место происшествия. Организована проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.

Ранее в Казани на улице Рихарда Зорге на ребенка, гуляющего на детской площадке, упали футбольные ворота. Девочка была доставлена в ДРКБ с черепно-мозговой травмой и ушибом легкого. Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело.



Алексей Нечаев