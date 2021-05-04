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В Татарстане на девочку упали металлические футбольные ворота

15:55, 04.05.2021 3
В Татарстане на девочку упали металлические футбольные ворота
Фото: Прокуратура РТ

В деревне Янцобино Кукморского района РТ на 9-летнюю девочку упали металлические футбольные ворота. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел сегодня, примерно в 12.00, на спортплощадке за зданием сельского клуба во время игры в футбол. Ребенка госпитализировали в Кукморскую ЦРБ с травмами головы и позвоночника.

фото: прокуратура РТ

Прокурор Кукморского района Антон Чураков выехал на место происшествия. Организована проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования.

Ранее в Казани на улице Рихарда Зорге на ребенка, гуляющего на детской площадке, упали футбольные ворота. Девочка была доставлена в ДРКБ с черепно-мозговой травмой и ушибом легкого. Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 04 май
    дебилы те кто сделал и принял этот объект . Дети нам доверяют а мы их калечим . Стыдно что в РТ такое происходит а был лучшего мнения о татарах .
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  • Анонимно 04 май
    Конечно, стыдно. А что, точно известно, что объект сделан и принят исключительно татарами? В РТ живут люди многих национальностей, а татар примерно половина.
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  • Анонимно 07:51
    Прокурор проверь детскую площадку у д.71 по Ямашева Казани. Не отсылай заявления в Госжилинспекцию для проверки. Они все равно ничего не делают.
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