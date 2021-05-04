В Турции закрыли отель после празднования Пасхи украинскими туристами

Турецкие власти приостановили работу отеля в Анталии из-за украинских туристов, которые отмечали Пасху на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает газета Türkiye.

По информации газеты, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники мероприятия выложили фото в соцсетях.

фото: pixabay.com

«В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился», — заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи, сообщает «РИА Новости».

Власти Турции почти на три недели решили ввести на территории страны полный локдаун. Он продлится с 19.00 29 апреля до 05.00 утра 17 мая. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в стране на это время закроются все офисы и рабочие места, «кроме отдельно оговоренных со стороны МВД». Общественный транспорт продолжит курсировать, но разрешенную загруженность салонов пассажирами ограничат на 50%.

Алексей Нечаев