В Заинске 9 мая на месте сгоревшего памятника Воину-освободителю установят новый

В Заинске в День Победы, 9 мая, установят новый памятник на месте сгоревшему монументу Воину-освободителю. Об этом рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева во время пресс-конференции «О мероприятиях по подготовке и празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

— Открытие памятника в Заинске пройдет 9 мая, сейчас ведутся работы по его доставке с места отлива. Его установят в то же самое место, — уточнила она.

Отдельно Фазлеева отметила, что в республике больше нет памятников из композитных материалов. Была проведена масштабная проверка.



Новый памятник в Заинске открыли в мае 2020-го, его презентовали как огнеупорный, однако скульптура из стекловолокна полностью сгорела 16 марта 2021 года после игры детей у Вечного огня. 17 марта полиция нашла юных поджигателей, СК возбудил дело по факту уничтожения памятника погибшим при защите Отечества. Затем появилось три новых дела — в отношении неустановленных чиновников и коммерсантов по признакам таких преступлений, как халатность, мошенничество и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.