Ректор ВШЭ рассказал о рисках обеднения среднего класса

Фото: Максим Платонов

В интервью телеканалу РБК ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что многие представители российского среднего класса в период пандемии COVID-19 стали бедными в условиях отсутствия господдержки.

Он отметил, что государство не поддерживало представителей среднего класса. Это «дефект нашей политики».

«Любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать», — сказал Кузьминов.

Также он рассказал, что Россия должна решать проблему падения реальных доходов граждан, а сделать это «поддержкой самых слабых просто нельзя».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают остановить падение доходов жителей страны в течение года.



Алексей Нечаев