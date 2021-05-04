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Ректор ВШЭ рассказал о рисках обеднения среднего класса

16:26, 04.05.2021
Ректор ВШЭ рассказал о рисках обеднения среднего класса
Фото: Максим Платонов

В интервью телеканалу РБК ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что многие представители российского среднего класса в период пандемии COVID-19 стали бедными в условиях отсутствия господдержки.

Он отметил, что государство не поддерживало представителей среднего класса. Это «дефект нашей политики».

«Любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать», — сказал Кузьминов.

Также он рассказал, что Россия должна решать проблему падения реальных доходов граждан, а сделать это «поддержкой самых слабых просто нельзя».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают остановить падение доходов жителей страны в течение года.

Алексей Нечаев
ОбществоЭкономика
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