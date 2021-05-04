В Казани пройдет акция «Парад у дома ветерана»

В Казани в субботу, 8 мая, пройдет акция «Парад у дома ветерана». Об этом рассказал на пресс-конференции в Кабинете министров РТ начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

По улицам города, как и в прошлом году, пройдет историческая и современная военная техника. В колонне будут автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки и современные образцы.

Шествие начнется на Оренбургском тракте и пройдет по территории районов Казани с остановками для поздравления ветеранов по месту их жительства — на улицах Сахарова, Кулахметова, Коротченко, на проспекте Ямашева и других. Завершится мероприятие небольшим концертом, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Данная акция проходила в столице Татарстана в прошлом году в связи с пандемией коронавируса. Участники исполняли для ветеранов песни военных лет.

Татьяна Леухина