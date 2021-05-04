Чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» в I квартале составила 484,8 млн рублей

Фото: пресс-служба ПАО «Таттелеком»

Чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» в I квартале текущего года составила 484,8 млн рублей — это на 138,6% выше, чем в январе — марте 2020 года. Тогда было заработано 203,2 млн рублей. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

В группу компаний «Таттелеком» входят ПАО «Таттелеком», ООО «ТМТ» и бренд «Летай». У ПАО «Таттелеком» чистая прибыль достигла 430,62 млн рублей. ООО «ТМТ» (оператор мобильной связи «Летай») получило чистую прибыль в размере 55,67 млн рублей.

Также, по сравнению с первым кварталом прошлого года, выручка группы компаний увеличилась на 3,2% — с 2 261,8 млн рублей до 2 335,3 млн рублей.

«Основной прирост выручки обеспечен за счет увеличения на 26% доходов по мобильной связи, на 7% — по широкополосному доступу в интернет, 38% — рост доходов от продажи оборудования и телефонов», — заявил генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

В начале апреля сообщалось, что ПАО «Тателеком» может направить на дивиденды в этом году 50% от чистой прибыли, которая в 2020 году составила 1,638 млрд рублей. Такую рекомендацию совет директоров компании дал для годового общего собрания акционеров, которое пройдет 14 мая 2021 года в заочном формате.

Алексей Нечаев