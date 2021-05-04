В Татарстане полицейские изъяли 13 тыс пачек сигарет

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили факт реализации немаркированной табачной продукции группой лиц. Они осуществляли поставки нелегального товара в республику посредством крупных транспортных компаний. Полицейские изъяли почти 13 тысяч пачек сигарет.

Один из подозреваемых делал оптовые заказы контрафакта в мессенджерах. Партии сигарет он получал в пункте выдачи. Хранились табачные изделия в табачном боксе.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задокументировали очередную поставку нелегального товара. Почти на 13 тысячах пачках не было федеральных специальных марок и обязательной маркировки.

В действиях подозреваемого силовики усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В конце апреля сотрудники полиции в одном из торговых павильонов в центре города обнаружили факт продажи контрафактных часов.



Татьяна Леухина