В Челнах 5 мая завершится отопительный сезон

В Набережных Челнах 5 мая заканчивается отопительный период 2020—2021 года. Об этом заявил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев, сообщили в пресс-службе города.

«Температура воздуха превышает +8 градусов в течение последних пяти суток», — отметил он.

Также сообщается, что в прошлом году отопительный сезон был окончен 4 мая, а в 2019 году — 7 мая.

Ранее в Сети была информация, что в Татарстане отопительный сезон завершается 30 апреля.

Алексей Нечаев