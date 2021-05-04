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В Челнах 5 мая завершится отопительный сезон

17:45, 04.05.2021
В Челнах 5 мая завершится отопительный сезон
Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах 5 мая заканчивается отопительный период 2020—2021 года. Об этом заявил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев, сообщили в пресс-службе города.

«Температура воздуха превышает +8 градусов в течение последних пяти суток», — отметил он.

Также сообщается, что в прошлом году отопительный сезон был окончен 4 мая, а в 2019 году — 7 мая.

Ранее в Сети была информация, что в Татарстане отопительный сезон завершается 30 апреля.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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