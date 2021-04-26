Итоги дня: коммунальное ЧП в Казани, ожидание встречи Путина и Зеленского, лауреаты премии Тукая
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 26 апреля.
- В Казани сегодня произошел пожар на подстанции «Советская» на улице Зорге, из-за чего близлежащие дома и организации остались без света и воды. По предварительной информации МЧС, в зону отключения попали частично Советский и Приволжский районы города с населением в 25 тысяч человек. Из-за этого детсады вынуждены были попросить родителей забрать своих детей, а на улицах из-за отключения светофоров образовались пробки. В мэрии Казани сообщили, что электроснабжение возобновят к вечеру.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новые ограничительные меры, связанные с предотвращением распространения COVID-19 в длинные майские праздники, введены не будут. Она же отметила, что отказ сотрудника от работы 4—7 мая не является основанием для невыплаты заработной платы.
- В Министерстве труда и соцзащиты России разъяснили, что оплата труда с 4 по 7 мая должна производиться в обычном, а не в повышенном размере. В министерстве уточнили, что «повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно». Отмечается, что «наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам».
- 11 компаний вложат в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Иннополис» 3 миллиарда рублей. Их проекты, которые позволят создать 400 высококвалифицированных рабочих мест, сегодня утвердил наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией президента России Владимира Путина для организации очной встречи. Об этом украинский лидер сообщил в понедельник, 26 апреля, выступая перед журналистами. «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил — вы это слышали — встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве», — заявил Зеленский. Президент Украины добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет — это детали».
- Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова утвердил проекты 11 компаний, которые вложат в экономическую зону 3 миллиарда рублей. Среди проектов — R&D-центр, маркетплейс грузовиков, система для автоматизации бизнес-процессов в стоматологической клинике и т.д.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2021 году. Согласно указу, военные сборы будут проходить в Вооруженных силах России и органах Федеральной службы безопасности.
- В 2021 году на проведение дорожных работ в Казани из республиканского и федерального бюджетов выделили 11,7 млрд рублей. В том числе в Казани в 2021 году ликвидируют 91 место концентрации ДТП, зоны аварийности и потенциально опасные участки. Опасные места выявили при помощи статистики ГИБДД и заявок, поступивших от казанцев в систему «Народный контроль». Кроме того, в этом году начнут строительство Вознесенского тракта и нового участка Большого Казанского кольца, продолжат строительство четырехполосной дороги-дублера Горьковского шоссе, построят подземный переход на улице Мавлютова.
- Жители России назвали уровень дохода, необходимый им для достойной жизни. 38% считают таковым доход в 50—80 тысяч рублей, 11% — менее чем 50 тысяч рублей. 28% назвали уровень дохода в 80—120 тысяч достойным, 9% — заработок более чем в 200 тысяч рублей.
- В Казани сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали известного предпринимателя Булата Bolt Закирова, который стоял на крыше автомобиля «Тойота» на сапборде с веслом в руках во время движения по Кремлевской дамбе. Блогер снимал видеоролик, в съемке участвовало пять человек: три водителя и два пассажира. В сумме на них составили девять административных протоколов на 10 500 рублей.
- В Башкирии появились специальные значки для вакцинированных от коронавируса. Их начали раздавать сегодня. Как сообщил вице-премьер — министр здравоохранения Максим Забелин, значки нужны, чтобы отличить вакцинированных от остальных.
- Сегодня в мэрии Казани раскрыли подробности празднования Дня Победы 9 мая. Оно начнется с церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы. Далее на площади Тысячелетия пройдут парад и концерт в формате народного караоке. Закончится все салютом в 22.00.
- Россия объявила сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата. Дипломат покинет территорию страны до 1 мая. Высылка произошла в связи «с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».
- СМИ сообщили, что российское правительство начинает подготовку к включению бензина в список товаров, экспорт которых могут временно ограничить. По словам вице-премьера Александра Новака, введение этой меры стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке страны в периоды пикового спроса.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственных премий РТ имени Габдуллы Тукая в 2021 году. Их получили три человека: писатель Факил Сафин за роман-трилогию «Саташып аткан таң» и повесть «Гөлҗиһан», актриса театра имени Галиаскара Камала Дания Нуруллина за создание ярких женских сценических образов и художник Григорий Эйдинов — за создание графических серий «Нефть и время», «Казанский альбом», «Мир татарской сказки», «Тайны казанские» и художественное оформление книги «Татарский мир».
- Штабы Навального по всей России заявили о прекращении работы в прежнем формате. В том числе об этом заявил и штаб в Казани. Сегодня прокуратура попросила суд приостановить деятельность штабов, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)* и штабов Навального до решения по иску об экстремизме. Сначала сообщалось, что суд уже удовлетворил запрос прокуратуры, однако Мосгорсуд это опроверг.
- ПАО «КАМАЗ» объявило о возобновлении приема новых работников — прием сотрудников был закрыт несколько лет назад. На работу можно было устроиться лишь вместо сотрудников, которые уволились или вышли на пенсию.
- Заместителем руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района назначен Рамиль Тухватуллин. Он будет курировать вопросы строительства. Ранее должность заместителя руководителя исполкома НМР занимал Радик Хазиев, он переехал в Казань. Пост он занимал с 2016 года.
- Кипр с 10 мая начнет принимать туристов, привитых от коронавируса, без ограничений. В том числе это касается тех, кто привился российской вакциной «Спутник V».
*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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