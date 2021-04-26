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В Башкирии раздадут специальные значки вакцинированным от коронавируса

10:55, 26.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 4
В Башкирии раздадут специальные значки вакцинированным от коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Башкирии появятся специальные значки, которые раздадут вакцинированным от коронавируса. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве вице-премьер — министр здравоохранения Максим Забелин.

«С сегодняшнего дня вакцинированным гражданам будут выдавать специальный юбилейный значок, так их можно будет отличить от остальных», — цитирует его «АиФ».

На данный момент в Башкирии первую прививку от коронавируса получили 240 218 жителей, вторым — 144 282 человека.

В середине января глава Башкирии Радий Хабиров объявил о запуске проекта «Антиковидный паспорт». Его должны получить люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела или сделавшие прививку от коронавируса. Однако уже в конце января власти Башкирии приостановили введение COVID-паспортов.

ОбществоМедицина Башкортостан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    желтые звезды нашивать еще не додумались?
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  • Анонимно 26 апр
    желтые звезды надо нашивать вам недовольным властью врагам народа
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    Анонимно 26 апр
    Еще надо разобраться кто для народа враг.
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  • Анонимно 26 апр
    А может сразу клеймо на лбу выжигать.
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