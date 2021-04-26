В Башкирии раздадут специальные значки вакцинированным от коронавируса

Фото: Максим Платонов

В Башкирии появятся специальные значки, которые раздадут вакцинированным от коронавируса. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве вице-премьер — министр здравоохранения Максим Забелин.

«С сегодняшнего дня вакцинированным гражданам будут выдавать специальный юбилейный значок, так их можно будет отличить от остальных», — цитирует его «АиФ».

На данный момент в Башкирии первую прививку от коронавируса получили 240 218 жителей, вторым — 144 282 человека.



В середине января глава Башкирии Радий Хабиров объявил о запуске проекта «Антиковидный паспорт». Его должны получить люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела или сделавшие прививку от коронавируса. Однако уже в конце января власти Башкирии приостановили введение COVID-паспортов.