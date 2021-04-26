Привитые «Спутником V» смогут въезжать на Кипр без ограничений

Кипр с 10 мая начнет принимать туристов, привитых от коронавируса, без ограничений. Об этом сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

— Мы проинформируем наших зарубежных партнеров, что с 10 мая тем, кто был вакцинирован, из 65 стран, которые мы недавно открыли, будет проще приехать на Кипр без тестирования, они не будут помещены на карантин, даже если будет тесный контакт с зараженным коронавирусом, — цитирует его «РИА Новости».



В том числе это касается тех, кто привился российской вакциной «Спутник V».

С сегодняшнего дня на Кипре действует жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Он будет действовать до 9 мая включительно.

Между тем после ограничения полетов между Россией и Турцией вырос спрос на билеты на Кипр — перелеты на остров начали искать на 63% чаще.