Голикова заявила, что за отказ от работы 4—7 мая нельзя лишить сотрудника зарплаты
Отказ сотрудника от работы 4—7 мая не является основанием для невыплаты заработной платы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время брифинга.
Также она отметила, что работодатели должны сами подготовить порядок работы для сотрудников 4—7 мая, решение необходимо закрепить документом, сообщает ТАСС.
Кроме того, Голикова подчеркнула, что решение о принятии нерабочих дней связано с целью сокращения распространения коронавирусной инфекции на территории России. При этом она заявила, что новые ограничительные меры в майские праздники введены не будут.
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