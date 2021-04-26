Электроснабжение в Казани, прерванное из-за пожара на подстанции, пообещали восстановить к вечеру

Электроснабжение, прерванное из-за пожара на подстанции в Казани, должны восстановить к вечеру. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани со ссылкой на данные «Сетевой компании».

Сегодня во втором часу дня в МЧС по Татарстану поступила информация об отключении электричества из-за горения подстанции «Советская» на ул. Зорге, д. 1а в Казани. По предварительной информации, в зону отключения попали частично Советский и Приволжский районы города с населением в 25 тысяч человек.

На данный момент на участке работают аварийные бригады и ведутся работы по переподключению. Как сообщили в мэрии, на данный момент уже подключено около 15% потребителей. Кроме того, персонал обслуживающих организаций обходит дома в поисках застрявших в лифтах.

В мэрии сообщили и о том, что «Водоканал» направляет водовозки к жилым домам. Адреса будут известны чуть позднее.

