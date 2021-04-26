В Казани на дорожные работы в 2021 году выделили почти 12 млрд рублей

В 2021 году на проведение дорожных работ в Казани из республиканского и федерального бюджетов выделили 11,7 млрд рублей. Об этом объявили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Так, 2,9 млрд рублей пойдет на ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе 640 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 6,5 млрд рублей — на проектирование, строительство и реконструкцию дорожных объектов, 2,3 млрд рублей — на реализацию программы «Наш двор».



Из крупных проектов — в этом году начнут строительство Вознесенского тракта и новый участок Большого Казанского кольца, продолжат строительство четырехполосной дороги-дублера Горьковского шоссе, построят подземный переход на улице Мавлютова.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выполнен ремонт 11 участков улиц, в том числе и Рауиса Гареева. Отремонтируют наиболее изношенные участки дорог и внутриквартальных проездов — в перечень включались улицы, имеющие наибольшее количество отрицательных отзывов горожан, в том числе в системе «Народный контроль» и интерактивном проекте «Карта убитых дорог» общественного движения «Народный фронт».

