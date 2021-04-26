9 мая в Казани пройдет парад Победы и концерт в формате народного караоке

Фото: Олег Тихонов

В мэрии Казани раскрыли подробности празднования Дня Победы 9 мая. Оно начнется с памятной церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

9 мая в 10.00 на площади Тысячелетия начнется парад — состоится прохождение войск Казанского гарнизона, проезд танков ИС, Т-34 и колонны ретроавтомобилей. Всего в параде примут участием более 2 тыс. военнослужащих и курсантов военного училища, кадетских классов и юнармии. Там же в течение дня будет организована выставка боевой техники. Будут выставлены танк Т-90, БТР, экспозиция передвижного Музея стрелкового оружия и автомобили ДОСААФ. В 19.00 на площади концерт мастеров искусств, молодежных групп, а также выступление тысячного хора «Поющая Казань». Он пройдет в формате народного караоке.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Наблюдать за программой можно будет под стенами Казанского кремля, при этом зрители должны будут использовать маски. Отмечается, что за день до этого на площади Тысячелетия проведут санитарную обработку.

В 22.00 празднование завершится салютом. Праздничный концерт к 76-летию Победы зрители смогут увидеть 9 мая на телеканале ТНВ в прямой трансляции.

Недавно руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге прокомментировала празднование 9 мая: «Было озвучено два дня назад оргкомитетом, как они видят развитие ситуации. Наша задача, во-первых, провести мероприятие достойно памяти павших и вместе с тем — с заботой о безопасности и здоровье... Думаю, ближе к дате у нас будет понимание, пока каких-то окончательных кардинальных решений в этой части нет».