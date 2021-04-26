9 мая в Казани пройдет парад Победы и концерт в формате народного караоке
В мэрии Казани раскрыли подробности празднования Дня Победы 9 мая. Оно начнется с памятной церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.
9 мая в 10.00 на площади Тысячелетия начнется парад — состоится прохождение войск Казанского гарнизона, проезд танков ИС, Т-34 и колонны ретроавтомобилей. Всего в параде примут участием более 2 тыс. военнослужащих и курсантов военного училища, кадетских классов и юнармии. Там же в течение дня будет организована выставка боевой техники. Будут выставлены танк Т-90, БТР, экспозиция передвижного Музея стрелкового оружия и автомобили ДОСААФ. В 19.00 на площади концерт мастеров искусств, молодежных групп, а также выступление тысячного хора «Поющая Казань». Он пройдет в формате народного караоке.
Наблюдать за программой можно будет под стенами Казанского кремля, при этом зрители должны будут использовать маски. Отмечается, что за день до этого на площади Тысячелетия проведут санитарную обработку.
В 22.00 празднование завершится салютом. Праздничный концерт к 76-летию Победы зрители смогут увидеть 9 мая на телеканале ТНВ в прямой трансляции.
Недавно руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге прокомментировала празднование 9 мая: «Было озвучено два дня назад оргкомитетом, как они видят развитие ситуации. Наша задача, во-первых, провести мероприятие достойно памяти павших и вместе с тем — с заботой о безопасности и здоровье... Думаю, ближе к дате у нас будет понимание, пока каких-то окончательных кардинальных решений в этой части нет».Общество Татарстан
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