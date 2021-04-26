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Голикова: новые ограничительные меры в майские праздники введены не будут

16:13, 26.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Голикова: новые ограничительные меры в майские праздники введены не будут
Фото: Максим Платонов

Новые ограничительные меры, связанные с предотвращением распространения COVID-19 в майские праздники, введены не будут, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Также она отметила, что регионы снимают ограничительные меры исходя из ситуации в своем субъекте. Кроме того, в преддверии праздников буду выпущены рекомендации, сообщает ТАСС.

«Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать», — сказала она.

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Алексей Нечаев
ОбществоМедицинаВласть
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