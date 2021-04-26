Закрытие детсадов и работник скорой в качестве регулировщика: последствия отключения электричества в Казани

В Казани из-за отключения электричества после возгорания подстанции детские сады просят родителей забрать детей домой. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

UPD: в 16.10 мэрия Казани подтвердила, что родителей попросили забрать детей пораньше.

«Отвечаем на вопросы родителей, которые еще не успели добраться: просим не беспокоиться, конечно, детей не отправят домой одних, с ними воспитатели. Ничего опасного в самих детсадах не происходит, возгорание было локальным, только на отдельной подстанции, забрать детей просят в связи с отсутствием света и воды, необходимых для приготовления ужина», — подчеркнули в мэрии.

По словам очевидцев, в районе Даурской, где загорелась подстанция, и на других улицах не работают светофоры, из-за чего там, как сообщается в данных «Яндекса», образовались пробки.

В соцсетях уже появилось видео, как движение на улице Зорге регулирует работник скорой помощи.

Прекратили работу организации, в том числе магазины и прочие заведения. А на улице Минской встали трамваи.

По предварительной информации МЧС, в зону отключения попали частично Советский и Приволжский районы города с населением в 25 тысяч человек. В мэрии Казани сообщили, что электроснабжение возобновят к вечеру.

