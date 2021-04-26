Россияне назвали уровень дохода для достойной жизни

Жители России назвали уровень дохода, необходимый им для достойной жизни. 38% считают таковым доход в 50—80 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».



11% считают достойным доход в менее чем 50 тысяч рублей. 28% назвали уровень дохода в 80—120 тысяч достойным, 9% — заработок более чем в 200 тысяч рублей.

Согласно данным банка, 70% россиян сейчас имеют одну постоянную работу. Три четверти жителей России оказались недовольны их текущим уровнем заработка. Лишь 11% отозвались о настоящем уровне дохода как о достойном.

Вариантом дополнительного заработка служит подработка — ее готовы искать 70% граждан, уже ищет — каждый десятый. 10% сообщили, что не нуждаются в ней, еще столько же рассказали, что не могут тратить силы на подработку, так как тратят достаточно сил на нынешнем рабочем месте.

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Исследование проводилось банком с 19 по 23 апреля среди тысячи россиян в возрасте 18—65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

В Госдуму РФ в марте внесли законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ. Согласно ей, россиян, чей доход не превышает 204 тыс. руб. в год (17 тыс. руб. в месяц), предлагается освободить от подоходного налога.

Маргарита Головатенко