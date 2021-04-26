СМИ: в России могут временно ввести запрет на экспорт бензина

Российское правительство начинает подготовку к включению бензина в список товаров, экспорт которых могут временно ограничить, сообщает «Коммерсант».



На совещании у вице-премьера Александра Новака 21 апреля обсуждалось поручение правительства к Минэнерго о подготовке проектов актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов».

Согласно тексту протокола, при включении в перечень на бензин могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта в исключительных случаях.

Фото: realnoevremya.ru

В Кабмине ранее обсуждалась эта инициатива. По словам Новака, введение этой меры стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке страны в периоды пикового спроса.

В Министерстве энергетики России также заявляли, что увеличение цен на топливо на российских автозаправочных станциях укладывается в пределы инфляции.

Маргарита Головатенко