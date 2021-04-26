КАМАЗ объявил о возобновлении приема персонала

ПАО «КАМАЗ» объявило о возобновлении приема новых работников — прием сотрудников был закрыт несколько лет назад. На работу можно было устроиться лишь вместо сотрудников, которые уволились или вышли на пенсию.



Новый старт приема связан с необходимостью работы на новом оборудовании. Ради этого будущих сотрудников будут обучать в современных образовательных комплексах, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: realnoevremya.ru

КАМАЗ может уйти в корпоративный отпуск в период с 1 по 15 мая. Окончательно этот вопрос еще не решен.

Маргарита Головатенко