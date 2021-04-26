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В Татарстане официально назвали лауреатов премии имени Габдуллы Тукая

09:38, 26.04.2021 1
В Татарстане официально назвали лауреатов премии имени Габдуллы Тукая
Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Государственных премий РТ имени Габдуллы Тукая в 2021 году. Документ размещен на сайте главы республики.

Премию получили три человека:

  • писатель Факил Сафин — за роман-трилогию «Саташып аткан таң» и повесть «Гөлҗиһан»;
  • актриса театра имени Галиаскара Камала Дания Нуруллина — за создание ярких женских сценических образов;
  • художник Григорий Эйдинов — за создание графических серий «Нефть и время», «Казанский альбом», «Мир татарской сказки», «Тайны казанские» и художественное оформление книги «Татарский мир».

О том, что премию выиграют Сафин, Нуруллина и Эйдинов, на прошлой неделе сообщили СМИ. «Реальное время» подробно писало о номинантах.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    Когда также за бюджетные деньги региона России под номером 16 выйдет книга под названием "Русский мир"?
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