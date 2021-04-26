В Казани ликвидируют 91 потенциально аварийный участок на дорогах

В Казани в 2021 году ликвидируют 91 место концентрации ДТП, зоны аварийности и потенциально опасные участки. Опасные места выявили при помощи статистики ГИБДД и заявок, поступивших от казанцев в систему «Народный контроль».

Так, в городе запланированы ремонт 6,5 тыс. кв. м аварийных участков дорог и установка 300 дорожных знаков и 11 км ограждений безопасности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На 70 участках улиц, согласно предписаниям ОГИБДД УМВД России по Казани, где не было освещения, установят 1,1 тыс. опор с энергосберегающими светильниками. Светофоры установят на восьми перекрестках: ул. А. Аббасова — ул. Удивительная, пр. Победы — Оренбургский проезд, 193, ул. Залесная, 2б, ул. Дементьева, 3/3, ул. Мавлютова, 17 — ул. Сыртлановой, ул. Р. Зорге, 39, ул. Гаврилова, 30г, ул. Островского, 57а.

На нанесение дорожной разметки заложили финансирование в 285 млн руб. В работе будут использовать термопластик. Его нанесут на основных магистральных улицах. Разметку краской нанесут на улицах с меньшей интенсивностью движения транспорта. Работы уже начались — сегодня из планируемых 369 тыс. кв. м дорожная разметка нанесена на площади 55 тыс. кв. м. Это составляет 15% от объема работ, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В 2021 году на проведение дорожных работ в Казани из республиканского и федерального бюджетов выделили 11,7 млрд рублей.



Татьяна Леухина