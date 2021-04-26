Казанские инспекторы оштрафовали Булата Bolt Закирова за проезд на крыше авто с веслом

Фото: соцсети

В Казани сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности известного предпринимателя Булата Bolt Закирова, который стоял на крыше автомобиля «Тойота» на сапборде с веслом в руках во время движения по Кремлевской дамбе, сообщает МВД по Татарстану.



Блогер снимал видеоролик, в съемке участвовало пять человек: три водителя и два пассажира. С правонарушителями провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений ПДД. Также на них составили девять административных протоколов — всего на 10 500 рублей.

Пассажиров привлекли к ответственности за нарушение ПДД, а водителей — за движение по автобусной полосе, опасное вождение, перевозку пассажиров вне кабины. Правонарушители признали свою вину.

Ранее сообщалось, что Bolt проехался на крыше автомобиля по Казани. Он сделал репост видео в свой аккаунт в Instagram и подписал: «Уже засветился».

Маргарита Головатенко