Итоги дня: задержание главы отдела СК в Татарстане, регистрация третьей вакцины, птичий грипп у людей
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за субботу, 20 февраля.
- В Татарстане с поличным задержали начальника отдела СКР в Лениногорске Алексея Иванова. Вчера сотрудники ФСБ его задержали, а сегодня суд заключил под стражу. По версии следствия, в июле он получил 4 млн рублей за переквалификацию обвинений фигуранту дела, а в ноябре запросил еще 3 млн рублей по другому делу за его прекращение. При получении части этой взятке Иванова задержали. В отношении адвоката Сергея Новикова избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он признал вину в передаче особо крупных взяток руководителю Лениногорского отдела СКР.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации в России третьей вакцины от коронавируса — «КовиВак». Ее разработал Центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот».
- Мосгорсуд признал законным замену 3,5 года условного срока оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Окончательный срок для оппозиционера составит 2 года 6 месяцев и две недели. Он истечет в конце июля — начале августа 2023 года. Кроме того, сегодня также ожидается приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана — суд уже признал оппозиционера виновным.
- Вице-премьер РФ Юрий Борисов на итоговой коллегии Минпромторга РТ заявил, что в этом году промышленности придется работать в условиях бюджетных ограничений, и предложил использовать внебюджетные источники привлечения инвестиций за счет выпуска ценных бумаг (облигаций). Также он призвал Татарстан заняться созданием водородного двигателя.
- На коллегии Минпромторга Татарстана президент республики Рустам Минниханов обратился к Юрию Борисову с просьбой поддержать проект модернизации Набережночелнинской ТЭЦ. Он отметил, для модернизации ТЭЦ, в которой она на сегодняшний день нуждается, есть все оборудование. Для реализации этого проекта необходимо попасть в программу договоров о поставке мощности (ДПМ).
- Министерство обороны России заключило контракт с обособленным подразделением №2 Уральского завода гражданской авиации» в Казани на изготовление и поставку первой партии ударных беспилотников «Альтиус». Производство установочной партии беспилотников «Альтиус» включено в задачи Казанского филиала УЗГА на текущий год.
- У семи сотрудников птицефабрики на юге России был выявлен птичий грипп нового типа. Там в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована его вспышка. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8). В России готовы приступить к разработке тест-системы, позволяющей оперативно выявлять случаи заражения человека вирусом птичьего гриппа, а также вакцины.
- «РТ-Инвест» (входит в структуру «Ростеха») не укладывается в срок и может задержать запуск пяти мусоросжигательных электростанций в Казани и Подмосковье. Это грозит компании штрафом до 7 млрд рублей. Планировалось, что предприятия начнут поставку энергомощности с 1 декабря 2022 года. Однако сейчас структура «Ростеха» просит помощи у правительства. Компания хочет, чтобы штрафные санкции были снижены.
- Минфин России предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.
- Прокуратура возьмет под контроль историю с нападением на съемочную группу телеканала «Че» в Набережных Челнах. Информацию о нападении распространили сами потерпевшие. Журналисты рассказали, что на съемке последствий ночного пожара на Элеваторной горе столкнулись с дебоширом, который решил их прогнать. Результатом стало сотрясение мозга и синяк под глазом у водителя.
- Министерство финансов России направит в правительство законопроект о создании в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности компаний секретной части, доступной только для органов власти. Ведомство намерено сделать это до октября текущего года.
- УФСИН России по Удмуртии отрицает факт смерти бывшего главы республики Александра Соловьева, осужденного на 10 лет за получение взяток. Сообщения о смерти сегодня опубликовали СМИ и телеграм-каналы. Соловьев по профилю заболевания проходит специализированное лечение в ведущем ЛПУ Минздрава Удмуртии. Состояние его здоровья стабильное.
- В Казани открылось новое поликлиническое отделение №3 при 18-й горбольнице в Советском районе Казани. Оно расположено по улице Латышских Стрелков, 10, и будет обслуживать жителей микрорайона Танкодром.
- Стоимость биткоина превысила $57 тысяч рублей на бирже Coindesk. Это новый исторический максимум криптовалюты.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым