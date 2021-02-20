В Казани для жителей микрорайона Танкодром открылась новая поликлиника

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани открылось новое поликлиническое отделение №3 при 18-й горбольнице в Советском районе Казани. Оно расположено по улице Латышских Стрелков, 10, и будет обслуживать жителей микрорайона Танкодром.

На ремонт помещения, в котором было решено разместить новое отделение поликлиники, правительство Татарстана выделило 11,5 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ. Из них 3,5 млн рублей направили на закупку оборудования и оснащения для медучреждения.

К ремонту помещения общей площадью 296,9 кв. метра приступили в ноябре прошлого года, а в январе 2021 года он был завершен.

В новой поликлинике пациентов будут принимать восемь участковых терапевтов. В здании также разместился кабинет доврачебной помощи, процедурная, кабинет вакцинации и кабинет ЭКГ. В кабинете консультативного приема медицинскую помощь населению будут оказывать узкие специалисты (эндокринолог, онколог, кардиолог, уролог).

Фото: Олег Тихонов (архив)

Решение об организации нового поликлинического отделения было принято в связи с обращениями жителей Танкодрома, которые жаловались на доступность медпомощи, в том числе по причине ограничения транспортной развязки.

Ранее в Казани при поликлинике №20 после ремонта открылась обновленная женская консультация.



Татьяна Демина