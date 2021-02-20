В Казани суд ограничил действия адвоката, который признался в посредничестве взяткам для следствия

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани избрал в отношении адвоката Сергея Новикова меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он признал вину в передаче особо крупных взяток руководителю Лениногорского МРСО Следкома по РТ.



На заседании Новиков выразил согласие с ходатайством следствия. Комментировать свою позицию по делу в процессе и после него он не стал. Суд запретил ему общаться со свидетелями по уголовному делу и другим его фигурантом — руководителем следственного отдела Алексеем Ивановым, а также покидать жилище в ночные часы и использовать средства связи, за исключением экстренных вызовов.

Ранее Ново-Савиновский райсуд Казани заключил под стражу подозреваемого в получении взяток через Новикова ВИП-следователя Алексея Иванова. По версии следствия, в июле он получил 4 млн рублей за переквалификацию обвинений фигуранту дела, а в ноябре запросил еще 3 млн рублей по другому делу за его прекращение. На части этой взятке Иванова задержали.