Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $57 тысяч

Стоимость биткоина превысила $57 тысяч рублей на бирже Coindesk. Это новый исторический максимум криптовалюты.

Напомним, 19 февраля стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув к 21.53 (по мск) $55,2 тысячи.



17 февраля в 22.36 (по мск) cтоимость единицы биткоина составила $52 186. Импульсом для роста криптовалюты стало заявление Tesla об инвестировании в нее $1,5 миллиарда.

Ранее «Реальное время» подсчитало, что можно приобрести за один биткоин стоимостью $51 тысячу.

Татьяна Демина