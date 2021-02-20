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Экономика

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $57 тысяч

15:28, 20.02.2021
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $57 тысяч
Фото: flickr.com

Стоимость биткоина превысила $57 тысяч рублей на бирже Coindesk. Это новый исторический максимум криптовалюты.

Напомним, 19 февраля стоимость биткоина обновила исторический максимум, достигнув к 21.53 (по мск) $55,2 тысячи.

17 февраля в 22.36 (по мск) cтоимость единицы биткоина составила $52 186. Импульсом для роста криптовалюты стало заявление Tesla об инвестировании в нее $1,5 миллиарда.

Ранее «Реальное время» подсчитало, что можно приобрести за один биткоин стоимостью $51 тысячу.

Татьяна Демина
Экономика
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