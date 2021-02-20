Вице-премьер РФ предложил промышленности привлекать инвестиции за счет выпуска облигаций

Вице-премьер РФ Юрий Борисов на итоговой коллегии Минпромторга РТ заявил, что в этом году промышленности придется работать в условиях бюджетных ограничений, и предложил использовать внебюджетные источники привлечения инвестиций за счет выпуска ценных бумаг (облигаций).

Правда, он заверил, что будет убеждать финансовые органы в сохранении поддержки. По его словам, задача по достижению 5%-ного роста, которую он ставил в прошлом году, остается.

«С учетом того что кризис коснулся практически всех стран мира Россия вышла, наверное, из него с меньшими потерями. Это говорит о том, что руководство республики и вы на местах правильно сориентировались и парировали те риски, которые объективно присутствовали при падении спроса», — сказал он.

Напомним, в прошлом году Юрий Борисов взял обещание с президента Татарстана Рустама Минниханова обеспечить экономический рост в 5% в год — ровно столько, сколько предписал глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию.