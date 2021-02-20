В Казани арестовали подполковника СКР по подозрению во взятке 7 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

До 18 апреля в СИЗО отправил только что Ново-Савиновский суд Казани руководителя Лениногорского МРСО Следкома по РТ Алексея Иванова. В перерыве заседания он подтвердил «Реальному времени» факт задержания с поличным.



На крайней мере пресечения настаивала следователь 3-го отдела Следкома по РТ Гузель Гафиатуллина.

Фото: Ирина Плотникова

Прокурор ходатайство поддержал. Адвокат подозреваемого просил отказать. Сам Иванов предлагал ограничиться домашним арестом.

Напомним, по версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый получил через адвоката взятку в размере 4 млн рублей от одного из фигурантов уголовного дела за переквалификацию его деяния на менее тяжкую статью. Кроме того, при аналогичных обстоятельствах Иванов планировал получить у другого фигуранта уголовного дела через того же адвоката 3 млн рублей.