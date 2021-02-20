Минфин предложил давать на частные дома ипотеку под 6%

Минфин России предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Как сообщает пресс-служба министерства, ставка составляет 6%.

«Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке»,— говорится в сообщении.

Замглавы ведомства Алексей Моисеев заявил, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия и придаст новый импульс индивидуальному строительству.

Напомним, что в прошлом году в России утвердили программу льготной ипотеки под 6,5% для покупателей жилья в новостройках. Мера поддержала строительную сферу в условиях кризиса. За 2020 год в России выдали ипотеку на рекордные 4,3 трлн рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин выступает за продление программы льготной ипотеки. По его словам, она способствует сбалансированному развитию рынка. Против продления высказывались глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф. Сегодня появилась информация, что программа льготной ипотеки может быть продлена с рядом ограничений.