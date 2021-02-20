В Татарстане с поличным задержали начальника отдела СКР в Лениногорске

Минувшую ночь в СИЗО провел бывший начальник Лениногорского следственного отдела Следкома по РТ Алексей Иванов. По данным источников «Рельного времени», вчера сотрудники ФСБ его задержали с поличным при получении 1,5 млн рублей, а начальство возбудило дело о крупной взятке и уволило.



Общий размер коррупционных подношений руководителю отдела, по оценке наших источников, должен был составить 7 млн рублей. Но передать успели только часть из них.

В пресс-службе Следкома по РТ обещают прокомментировать данную информацию позднее.